00:29
Ну и места на матч Кайрата с Реалом – видно полполя!
00:17
Рубин представил Далера Кузяева
00:29
«Матч начался – мяч сдулся». Из-за этого прервали игру!
00:14
Хоровод во Второй лиге Б – от Твери! Учились у Алании
00:23
Водная презентация Аспиликуэты в Севилье – случайно включился полив поля...
00:15
Кумыс – секрет успехов Уфы. Пьют всей командой!
00:26
Ямаль потерял паспорт в Турции – а как теперь домой?
00:51
🐝 Рой пчел прервал матч – прятались даже под скамейками!
01:22
Пресс-конференция года от Виктора Бонифасе
00:22
«Это неуважение или что?» Тренер Сокола злится на форму соперника
00:12
«Начали с тульским «Арсеналом», а подумали, что лондонский». Яркий трене...
01:11
Очередь из фанатов на автограф-сессию Валиевой в Пекине