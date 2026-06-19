25 июля на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге пройдет благотворительная игра российских звезд КХЛ и НХЛ – «Матч года».

Второй год подряд его покажут на Первом канале. Начало прямой трансляции – 18:20 по московскому времени.

Ранее игроки разделились на команду Артемия Панарина и команду Михаила Сергачева. Полный список участников можно посмотреть здесь.

В прошлом году хоккеистам удалось собрать 30 млн рублей на поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на иные благотворительные цели.

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