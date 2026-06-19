22 сентября 2026, состоится матч FONBET КХЛ между Торпедо и Авангард. Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо – Авангард на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 22 сентября в 19:30 по московскому времени.

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