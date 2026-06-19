14 сентября 2026, состоится матч FONBET КХЛ между Торпедо и Ак Барсом. Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо – Ак Барс на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 14 сентября в 19:35 по московскому времени.

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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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