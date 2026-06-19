24 сентября 2026, состоится матч FONBET КХЛ между Спартаком и Авангардом. Смотреть прямую трансляцию матча Спартак – Авангард на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 24 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Спартак – Авангард. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ. Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортсе"

Все о турнире FONBET КХЛ на Спортсе"