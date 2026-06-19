ЦСКА – Спартак: 7 сентября 2026, FONBET Чемпионат КХЛ – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
7 сентября 2026, состоится матч регулярного чемпионата FONBET КХЛ между ЦСКА и Спартаком. Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА – Спартак на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 7 сентября в 19:30 по московскому времени.
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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
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