29 сентября 2026, состоится матч FONBET КХЛ между ЦСКА – СКА. Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА – СКА на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч ЦСКА – СКА. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ. Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортсе"

Все о турнире FONBET КХЛ на Спортсе"