В Загребе в августе пройдет чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2026 года. Сначала на Arena Zagreb выступят женщины и юниорки – их соревнования состоятся с 13 по 16 августа. Мужская часть турнира пройдет с 19 по 23 августа. Хорватская столица впервые принимает чемпионат Европы по спортивной гимнастике.

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