Матч КПРФ – Норильск, 26 сентября 17:00 – прямая трансляция матча 5 тура БЕТСИТИ Суперлиги по футзалу на «Матч ТВ»
26 сентября 2026, состоится матч Суперлиги России по футзалу между КПРФ и Норильском. Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо – Тюмень на ВидеоСпортс.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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