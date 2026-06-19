В среду, 8 июля в 18:00 по московскому времени, состоится матч Winline Суперсерии по футболу, в рамках которого встретятся Зенит и Нетфчи. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, России. Главным арбитром встречи выступит Маурицио Мариани.

Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – https://www.sports.ru/football/match/neftchi-fergana-vs-zenit/