19 сентября 2026, состоится матч 5 тура итальянской Серии А между Рома – Интер. Смотреть прямую трансляцию матча Рома – Интер на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 19 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Рома – Интер. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ. Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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