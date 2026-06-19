13 сентября 2026, состоится матч 4 тура итальянской Серии А между Наполи и Болоньей. Смотреть прямую трансляцию матча Наполи – Болонья на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 13 сентября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Наполи – Болонья. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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