Ювентус – Милан: 6 сентября 2026, 3 тур Серии А – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
6 сентября 2026, состоится матч 3 тура итальянской Серии А между Ювентусом и Миланом. Смотреть прямую трансляцию матча Ювентус – Милан на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 6 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть бесплатно смотреть матч Ювентус – Милан
Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортсе"
Все о турнире Серия А на Спортсе"