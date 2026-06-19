6 сентября 2026, состоится матч 3 тура итальянской Серии А между Ювентусом и Миланом. Смотреть прямую трансляцию матча Ювентус – Милан на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 6 сентября в 21:45 по московскому времени.

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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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