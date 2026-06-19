20 сентября 2026, состоится матч 5 тура итальянской Серии А между Ювентусом и Аталантой. Смотреть прямую трансляцию матча Ювентус – Аталанта на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 19:00 по московскому времени.

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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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