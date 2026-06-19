В субботу, 18 июля в 19:30 по московскому времени, состоится матч за Суперкубок России 2026 по футболу, в рамках которого встретятся Зенит и Спартак. Матч пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде. Главным арбитром встречи выступит Евгений Буланов.

Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс

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