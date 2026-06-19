Матч Спартак – Оренбург, 5 августа 18:30 – прямая трансляция матча группового этапа FONBET Кубка России по футболу на «Матч ТВ»
5 августа в 18:30 по московскому времени, состоится матч группового этапа Кубка России, в рамках которого встретятся Спартак и Оренбург. Матч пройдёт на Лукойл Арена в Москве.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс”:
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