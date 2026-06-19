Оренбург – Рубин, 2 сентября 16:15 – прямая трансляция матча группового этапа FONBET Кубка России по футболу на «Матч ТВ»
2 сентября в 16:15 по московскому времени, состоится матч группового этапа Кубка России по футболу, в рамках которого встретятся Оренбург b Рубин. Матч пройдёт на стадионе Газовик в Оренбурге.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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