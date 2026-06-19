Спартак Нальчик – Алания, 13 августа 17:00 – прямая трансляция матча второго раунда FONBET Кубка России по футболу на «Матч ТВ»
13 августа в 17:00 по московскому времени, состоится матч второго раунда Кубка России, в рамках которого встретятся Спартак Нальчик – Алания. Матч пройдёт на республиканском стадионе «Спартак» в Нальчике.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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