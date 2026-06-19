4 августа в 15:15 по московскому времени, состоится матч группового этапа Кубка России, в рамках которого встретятся Акрон и Ростов. Матч пройдёт на «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».

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