Матч Акрон – Ростов, 4 августа 15:15 – прямая трансляция FONBET Кубка России по футболу на «Матч ТВ»
4 августа в 15:15 по московскому времени, состоится матч группового этапа Кубка России, в рамках которого встретятся Акрон и Ростов. Матч пройдёт на «Солидарность Самара Арена» в Самаре.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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