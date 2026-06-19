Матч 2DROTS – Орел, 28 июля 20:00 – прямая трансляция 1 раунда FONBET Кубка России по футболу на «Матч ТВ»
Во вторник 28 июля в 20:00 по московскому времени, состоится матч 1 круга Кубка Росии, в рамках которого встретятся 2DROTS – Орел. Матч пройдёт на Cosmos Arena в Долгопрудном.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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