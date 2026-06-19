9 августа 2026, состоится матч 3 тура РПЛ между «Зенитом» и «Родиной». Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «Родина» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется _ августа в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч «Зенит» – «Родина»

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс:

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