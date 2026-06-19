Зенит – Родина: 9 августа 2026, 3 тур РПЛ – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
9 августа 2026, состоится матч 3 тура РПЛ между «Зенитом» и «Родиной». Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» – «Родина» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется _ августа в 17:00 по московскому времени.
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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
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