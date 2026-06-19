12 сентября 2026, состоится матч 8 тура РПЛ между Зенитом и Локомотивом. Смотреть прямую трансляцию матча Зенит – Локомотив на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 12 сентября в 16:15 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Зенит – Локомотив. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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