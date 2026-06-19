23 августа 2026, состоится матч 5 тура РПЛ между Спартаком и Зенитом. Смотреть прямую трансляцию матча Спартак – Зенит на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 23 августа в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Спартак – Зенит.

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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