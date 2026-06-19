ЦСКА - Локомотив: 22 августа 2026, 5 тур РПЛ – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
22 августа 2026, состоится матч 5 тура РПЛ между ЦСКА и Локомотивом. Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА - Локомотив на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 22 августа в 20:15 по московскому времени.
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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
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