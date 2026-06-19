16 сентября 2026, состоится матч 9 тура РПЛ между Балтика – Зенит. Смотреть прямую трансляцию матча Балтика – Зенит на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 16 сентября в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Балтика – Зенит. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ. Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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