2 августа 2026, состоится матч второго тура РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком». Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 2 августа в 23:00 по московскому времени.

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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс"":

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