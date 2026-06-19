Матч Спартак жен – Зенит жен, 3 октября 14:30 – прямая трансляция матча 21 тура Суперлиги по футболу на «Матч ТВ»
3 октября 2026, состоится матч Суперлиги России по футболу между Спартаком и Зенитом. Смотреть прямую трансляцию матча Спартак жен – Зенит жен на ВидеоСпортс.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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