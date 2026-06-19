27 сентября 2026, состоится финальный матч Кубка России между ЖФК Локомотив и ЖФК ЦСКА. Смотреть прямую трансляцию матча ЖФК Локомотив – ЖФК ЦСКА на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 27 сентября в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч ЖФК Локомотив – ЖФК ЦСКА. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ. Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортсе"