Торпедо – Нижний Новгород, 13 сентября 16:30 – прямая трансляция матча Лиги PARI на «Матч ТВ»
13 сентября 2026, состоится матч 11 тура Лиги PARI между Торпедо и Нижним Новгородом. Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо – Нижний Новгород на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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