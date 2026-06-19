7 августа 2026, состоится матч пятого тура Лига PARI между Торпедо и Сочи. Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо – Сочи на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки».

Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».

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