Торпедо – Сочи, 7 августа 20:00 – прямая трансляция матча Лиги PARI на «Матч ТВ»
7 августа 2026, состоится матч пятого тура Лига PARI между Торпедо и Сочи. Смотреть прямую трансляцию матча Торпедо – Сочи на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки».
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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