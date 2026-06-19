Урал – Текстильщик , 22 августа 12:30 – прямая трансляция матча Лиги PARI на «Матч ТВ»
22 августа 2026, состоится матч 8 тура Лиги PARI между Уралом и Текстильщиком. Смотреть прямую трансляцию матча Урал – Текстильщик на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на Екатеринбург Арене в Екатеринбурге.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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