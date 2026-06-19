Спартак Кострома – Ротор, 31 августа 19:30 – прямая трансляция матча Лиги PARI на «Матч ТВ»
31 августа 2026, состоится матч 9 тура Лиги PARI между Спартаком из Костромы и Ротором. Смотреть прямую трансляцию матча Спартак Кострома – Ротор на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на стадионе Урожай в Костроме.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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