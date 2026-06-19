В понедельник 20 июля в 19:30 по московскому времени, состоится матч 2 тура Первой лиги, в рамках которого встретятся Ротор – СКА-Хабаровск. Матч пройдёт на Волгоград арене в России. Главным арбитром встречи выступит Антон Сидорин.

Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».

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