Матч Ротор – СКА-Хабаровск, 20 июля 19:30 – прямая трансляция 2 тура PARI Первой лиги на «Матч ТВ»
В понедельник 20 июля в 19:30 по московскому времени, состоится матч 2 тура Первой лиги, в рамках которого встретятся Ротор – СКА-Хабаровск. Матч пройдёт на Волгоград арене в России. Главным арбитром встречи выступит Антон Сидорин.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс”:
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