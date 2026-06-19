Матч Порту – Бенфика, 20 сентября 22:30 – прямая трансляция матча 7 тура Чемпионата Португалии по футболу на «Матч ТВ»
20 сентября 2026, состоится матч Примейры Чемпионата Португалии по футболу между Порту и Бенфикой. Смотреть прямую трансляцию матча Порту – Бенфика на ВидеоСпортс.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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