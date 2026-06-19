1 августа 2026, состоится матч Суперлиги России по футболу между Зенитом и Краснодаром. Смотреть прямую трансляцию матча ЖФК Зенит – ЖФК Краснодар на ВидеоСпортс.

Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».

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