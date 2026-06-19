Челябинск – Торпедо, 15 августа 13:30 – прямая трансляция матча Лиги PARI на «Матч ТВ»
15 августа 2026, состоится матч 6 тура Лига PARI между Челябинском и Торпедо. Смотреть прямую трансляцию матча Челябинск – Торпедо Москва на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на центральном стадионе в Челябинске.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс”
– Онлайн трансляция
– Стартовые составы команд
– Коэффициенты на матч
– Статистика матча
Все о турнире Первая лига по футболу на Спортс""
– Расписание матчей
– Турнирная таблица
– Новости чемпионата
– Статистика турнира