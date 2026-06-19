15 августа 2026, состоится матч 6 тура Лига PARI между Челябинском и Торпедо. Смотреть прямую трансляцию матча Челябинск – Торпедо Москва на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на центральном стадионе в Челябинске.

Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс”

– Онлайн трансляция

– Стартовые составы команд

– Коэффициенты на матч

– Статистика матча

Все о турнире Первая лига по футболу на Спортс""

– Расписание матчей

– Турнирная таблица

– Новости чемпионата

– Статистика турнира