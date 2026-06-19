Матч ЖФК Локомотив – ЖФК ЦСКА, 9 августа 14:30 – прямая трансляция матча 16 тура Суперлиги по футболу на «Матч ТВ»
9 августа 2026, состоится матч Суперлиги России по футболу между ЖФК Локомотив и ЖФК ЦСКА. Смотреть прямую трансляцию матча Локомотив – ЦСКА на ВидеоСпортс.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс”:
– Онлайн трансляция
– Стартовые составы команд
– Коэффициенты на матч
– Статистика матча
Все о турнире Суперлига России по футболу на Спортс
– Расписание матчей
– Турнирная таблица
– Новости турнира
– Статистика турнира