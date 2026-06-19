В субботу, 11 июля в 18:00 по московскому времени, состоится матч женской лиги по футболу, в рамках которого встретятся ЖФК ЦСКА – ЖФК «Спартак». Матч пройдёт на стадионе «Арена Химки».

Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – по ссылке

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