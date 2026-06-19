Арсенал Тула – Торпедо Москва: смотреть онлайн-трансляцию матча бесплатно, 2 августа 2026
2 августа 2026, состоится матч четвертого тура Лига PARI между Арсеналом и Торпедо. Смотреть прямую трансляцию матча Арсенал – Торпедо Москва на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на центральном стадионе Арсенал в Туле.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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