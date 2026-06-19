Арсенал Тула – Ротор, 20 августа 18:30 – прямая трансляция матча Лиги PARI на «Матч ТВ»
20 августа 2026, состоится матч 7 тура Лиги PARI между тульским Арсеналом и Ротором из Волгограда. Смотреть прямую трансляцию матча Арсенал Тула – Ротор на ВидеоСпортс. Матч пройдёт на стадионе Арсенал в Туле.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
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