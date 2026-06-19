Севилья – Райо Вальекано: 15 августа 2026, 1 тур Ла Лиги – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
15 августа 2026, состоится матч 1 тура Ла Лиги между Севильей и Райо Вальекано. Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» – «Райо Вальекано» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть бесплатно смотреть матч Севилья – Райо Вальекано
Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
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