15 августа 2026, состоится матч 1 тура Ла Лиги между Севильей и Райо Вальекано. Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» – «Райо Вальекано» на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Севилья – Райо Вальекано

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортсе""

- Онлайн трансляция

- Стартовые составы команд

- Коэффициенты на матч

- Статистика матча

Все о турнире Ла Лига на Спортсе"

- Расписание матчей

- Турнирная таблица

- Новости чемпионата

- Статистика турнира

- Состав участников турнира