3 сентября 2026, состоится матч 6 тура Ла Лиги между Реал Сосьедадом и Сельтой. Смотреть прямую трансляцию матча Реал Сосьедад – Сельта на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 3 сентября в 22:00 по московскому времени.

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Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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