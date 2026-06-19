Эспаньол – Реал Мадрид: 22 августа 2026, 2 тур Ла Лиги – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
22 августа 2026, состоится матч 2 тура Ла Лиги между Эспаньол и Реал Мадрид. Смотреть прямую трансляцию матча Эспаньол – Реал Мадрид на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 22 августа в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть бесплатно смотреть матч Эспаньол – Реал Мадрид.
Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
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