23 августа 2026, состоится матч 2 тура Ла Лиги между Эльче и Барселоной. Смотреть прямую трансляцию матча Эльче – Барселона на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 23 августа в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Эльче – Барселона.

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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