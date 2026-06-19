4 сентября 2026, состоится матч 4 тура Ла Лиги между Бетисом и Реал Мадридом. Смотреть прямую трансляцию матча Бетис – Реал Мадрид на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 4 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Бетис – Реал Мадрид.

Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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