Бетис – Реал Сосьедад: 21 августа 2026, 2 тур Ла Лиги – смотреть онлайн прямую трансляцию матча на «Матч ТВ»
21 августа 2026, состоится матч 2 тура Ла Лиги между Бетис и Реал Сосьедад. Смотреть прямую трансляцию матча Бетис – Реал Сосьедад на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 21 августа в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть бесплатно смотреть матч Бетис – Реал Сосьедад
Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.
Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.
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