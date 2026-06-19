20 сентября 2026, состоится матч 7 тура Ла Лиги между Атлетико – Реал Мадрид. Смотреть прямую трансляцию матча Атлетико – Реал Мадрид на ВидеоСпортс. Прямой эфир матча начнется 20 сентября в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть бесплатно смотреть матч Атлетико – Реал Мадрид. Прямую трансляцию матча будет показывать Матч ТВ.

Также игру будет транслировать ВидеоСпортс.

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