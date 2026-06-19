В четверг, 2 июля в 03:00 по московскому времени, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026, в рамках которого встретятся сборные США и Боснии и Герцеговины. Матч пройдёт на стадионе «Ливайс Стэдиум» в США. Главным арбитром встречи выступит Рафаэл Клаус. Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ». За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – https://www.sports.ru/football/match/bosnia-and-herzegovina-vs-usa/ Расписание игр, турнирная сетка, статистика и новости Чемпионат мира по футболу 2026 на Спортс" – https://www.sports.ru/football/tournament/fifa-world-cup/