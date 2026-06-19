Во вторник, 7 июля в 23:00 по московскому времени, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026, в рамках которого встретятся сборные Швейцарии и Колумбии. Матч пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» в Канаде. Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ». За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – https://www.sports.ru/football/match/1910539/ Расписание игр, турнирная сетка, статистика и новости Чемпионат мира по футболу 2026 на Спортс" – https://www.sports.ru/football/tournament/fifa-world-cup/