В четверг, 2 июля в 22:00 по московскому времени, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026, в рамках которого встретятся сборные Испании и Австрии. Матч пройдёт на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» в США. Главным арбитром встречи выступит Гленн Нюберг. Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ». За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – https://www.sports.ru/football/match/austria-vs-spain/ Расписание игр, турнирная сетка, статистика и новости Чемпионат мира по футболу 2026 на Спортс" – https://www.sports.ru/football/tournament/fifa-world-cup/